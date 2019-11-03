نقل نحو 800 مهاجر من المخيمات المكتظة بالجزر الساحلية إلى داخل اليونان

قامت السلطات اليونانية اليوم / الأحد / بنقل نحو 800 مهاجر من المخيمات المكتظة في الجزر الساحلية إلى داخل البر الرئيسي للبلاد.

وذكر راديو / صوت أمريكا / في نشرته باللغة الانجليزية ان نحو 15 ألف مهاجر يقيمون داخل مخيم " موريا " بجزيرة ليسبوس الذي تبلغ سعته الأصلية 3000 الآف شخص فقط، الأمر الذي دفع السلطات اليونانية إلى البدء في ترحيلها على مراحل إلى أماكن أخرى داخل اليونان .

وصرح مسئول رفيع المستوى في الحكومة اليونانية بأن الحكومة تعتزم نقل خمسة الآف مهاجر إلى البر الرئيسي على مدار الأيام الخمسة عشر القادمة.

وأضاف المسئول – الذي رفض الكشف عن هويته – أن هؤلاء المهاجرين سوف يقيمون في الفنادق بشكل مؤقت نظرا لانتهاء الموسم السياحي مع استثناء شمال اليونان من خطة الترحيل نظرا لاكتظاظها بمخيمات المهاجرين.