جمال محمد علي يبرئ اللجنة الخماسية من أزمة التصويت لصلاح

برأ الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كرة القدم اللجنة من بطلان صوت الاتحاد لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني في استفتاء أحسن لاعب على مستوى العالم، وذلك أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال رده على الاستجواب الذى تقدم به السيد حجازي عضو البرلمان.

وأكد جمال محمد علي في رده على أن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسئولية يوم 20 أغسطس واستلمت الإدارة يوم 25 من نفس الشهر وقام مسئولو الاتحاد بارسال التصويت يوم 15 أغسطس وأفاد الاتحاد الدولي باستلام الاستمارة يوم 16 أغسطس أي قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية أيام وهذا ما اقتنعت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة طارق السيد الذي أثنى على الشرح التفصيلي لهذا الموضوع من قبل جمال محمد علي وقد كان مقرونا بالادلة والمكاتبات الرسمية.

وأكد جمال محمد علي أيضا أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي وأحمد المحمدي قائد المنتخب قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح ولكن الخطأ كان في الاجراءات الادارية التي يتبعها الاتحاد الدولي في مثل هذا الأمور.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية إلى أن محمد صلاح قدوة للشباب المصري وقيمة اقتصادية واجتماعية لمصر وأنه يحمل رسالة سلام ومحبة من الشعب المصري لكل دول العالم وأن ما يقوم به صلاح من جوانب انسانية في المجتمع المصري له قيمته الاجتماعية التي تؤكد على الانتماء الوطني والحس القومي الذي يغرسه صلاح لكل شباب مصر.