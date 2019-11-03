الجامعة العربية: بعد غد انعقاد الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالقاهرة

يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعمال دورته الـ13، بعد غد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية، وسوف يسبقه الاجتماع الـ35 للمكتب التنفيذي غدا الاثنين، للتحضير لأعمال المجلس.

وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن - في تصريح اليوم الأحد - إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات؛ على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعَال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي.

وأضاف أن الاجتماع سوف يبحث أيضا العديد من الموضوعات الأخرى منها دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، بالإضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.

وتابع أن اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء سوف يشهد هذا العام توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط منظومات الكهرباء بها.

وأعرب كمال حسن، عن تفاؤله الكبير بشأن النتائج المرجوة من المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي المزمع عقده يومي 6و7 نوفمبر الجاري بالقاهرة، والذي سيعقد على هامش المجلس للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة بالإضافة إلى خبراء من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وجامعة الدول العربية وممثلون عن المنظمات الدولية في مجال الطاقة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى سيساهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة.