شكوك في تقدم محادثات آسيان حول أكبر اتفاق تجاري إقليمي

استؤنفت اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الأحد، وسط شكوك حول ما إذا كانت سوف تشهد تقدما كبيرا في المحادثات حول الاتفاق التجاري الإقليمي الأكبر في العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن مفاوضات "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي تقودها الصين قد أعاقتها طلبات في اللحظات الأخيرة من الهند بعد أن وافقت في وقت سابق على البنود.

وكان قادة الآسيان يعتزمون إعلان اتفاق مبدئي غدا الاثنين، ما يمهد الطريق أمام الدول للانتهاء من تحديد تفاصيل الإطار القانوني لاتفاق من شأنه أن يغطي ثلث اقتصاد العالم، ولكن الفلبين قالت أمس السبت إنه لا يمكن استئناف المفاوضات قبل فبراير.

وسوف يشهد اليوم الأحد خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

وخلال مراسم الافتتاح الرسمية للقمة اليوم الأحد، دعا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إلى إجراء مفاوضات "خلال هذا العام لتحفيز النمو الاقتصادي وكذلك التجارة والاستثمار".

واكتسبت الاتفاقية المقترحة دفعة جديدة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة.

ويمثل الولايات المتحدة، وهي ليست طرفا في الاتفاق المحتمل، في القمة وفد يتضمن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وهو وفد أقل في المستوى عنه العام الماضي.

وتهيمن قضية أخرى على جدول الأعمال في بانكوك اليوم الأحد، وهي النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي. حيث تطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بأجزاء من بحر الصين الجنوبي بينما تطالب الصين بكامل تلك المنطقة البحرية تقريبا.

ويعمل التكتل الإقليمي على إبرام اتفاقية عدم اعتداء أو مدونة قواعد سلوك.

وقال برايوت في حفل الافتتاح: "يجب أن نظل ملتزمين بالتفاوض على مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي بين الآسيان والصين، وقد أجرينا مناورات بحرية مشتركة بين دول الآسيان ومع الولايات المتحدة، من بين أشياء أخرى".

وسيتم خلال القمة، التي تختتم أعمالها غدا الاثنين، مناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها تلوث الهواء, والمخلفات البحرية والصيد غير القانوني وزيادة التعاون الاقتصادي، وذلك وفقا لتصريحات برايوت.