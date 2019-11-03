في أرجاء المبنى المهجور ذي الهيئة الشامخة، ومن شرفاته العالية يقف آلاف الشباب يغنون ويرقصون وأعينهم عل رفاقهم المتظاهرين في ميدان التحرير وسط بغداد، إنه جبل أحد العراق الذي يحتمي به المتظاهرين بينما يسكن روحهم ريثما ينظر أحد إلى مطالبهم.

وبحسب "أسوشييتد برس" يطل الشباب من المبنى العظيم ليحيوا رفاقهم بكشافات هواتفهم كل مساء، ثم يخلدوا للداخل ليتشاركوا عشاءهم ويغنوا الأغاني الوطنية ويلعبون الدومانو حتى الصباح، ليبدأوا مهمتهم في مراقبة تحركات رجال الأمن ليحذروا زملاءهم بالأسفل من أي خطر.

ويعد المبني الذي يبلغ 14 طابقا تحفة معمارية تتألق عىل نهر الفرات منذ تشييده في عهد الرئيس العراقى السابق صدام حسين، إذ كان مقصدا للسياح الراغبين بتناول العشاء في المطعم التركي للاستمتاع بنظرة بانورامية على العاصمة الجميلة، قبل أن يتعرض المبنى لقصف القوات الأمريكية حين غزو العراق ليصبح المبنى مهجورا منذ ذلك الوقت، حتي اتخذه المتظاهرون قلعة لهم 25 أكتوبر الماضي ليُقسِموا أن لا يتركوه أبدا إلى أن يفصل في قضيتهم.

وبموقعه الإستراتيجي المطل على الجسور المؤدية لميدان التحرير والمنطقة الخضراء يكون بوسع المتظاهرين امتلاك السبق والمبادرة في تحركهم.

وقال جنرال عراقي لـ"أسوشييتد برس" دون الإفصاح عن اسمه، إن المتظاهرين كانوا غاية في الذكاء حينما احتلوا المبنى ليراقبوا حركة شرطة الشغب، وبنفس الوقت حرمان الشرطة من استغلال المبنى ضدهم، وكذلك لن يستطيع أحد انتزاعه من المتظاهرين بعدما زادت الحشود من حوله في الميدان.

وعلى عكس الثقافة المحافظة للعراقيين فكلا الشباب والفتيات ينتشرون في أرجاء البرج تجمعهم روح الأخوة الثورية فحراكهم ضد الفساد.

ويقول على هاشم ذي الـ19 عاما بينما يطل على رفاقه من الطابق الـ12 وعلم العراق بيده "أنا طالب جامعي ولم أستطع دفع مصاريف دراستي بسبب فساد هؤلاء ولذا كان على أن آتي لهنا".

جدير بالذكر أن المتظاهرين لم يخرجوا لأي أهداف سياسية، ولكن خرجوا اعتراضا على تزايد نفوذ الأحزاب السياسية المتصاعد منذ تملكها السلطة إبان الغزو الأمريكي.

ويحيط بالمبنى ميدان التحرير أكبر ساحات بغداد، حيث يخيم الآلاف في دائرة كبيرة، بينما تكسو الميدان حُلَّته البهية من النخيل المميزة والزينة المبهرة، وبين كل ذلك يجلس المتظاهرون من شباب وحتى طلاب صغار وفنانين ومشاهير يتحدثون ويتناقشون عن مستقبلهم.

وداخل المبنى يشجع الشباب رفاقهم بالهتاف، كما يستمتعون بالرقص وأخذ صور السيلفى والغناء، ولا يخلوا ركن من المبنى من سلال الطعام والمأن وحتى أقنعة الغاز المكدسة لحين الحاجة، بينما لا تخلوا سلالم المبني من المارة صعودا وهبوطا.

وعلى سطح المبني يحرص الوقوف على ارتداء النظارات الصفراء الواقية من الغاز المسيل الذي يطلق تجاههم بالتحديد.

وتزين جدران المبنى العلوية صور الشهداء وترفرف عليه أعلام العراق، وفي أحد الأركان تظهر لافتة مكتوب عليها "هنا مبني الثوار".

وأما إخلاص صدام فهى تنظف أرضية المبني من أثر الزائرين الكثر من المتظاهرين بينما تقول "وجودنا هنا هو ثورة للمرأة ضد الفساد".

وتكمل السيدة الأربعينية التي تعمل مصممة أزياء "رغم الغاز والعنف سنستمر بدعم رفقاأنا ومساعدتهم بكل الطرق".

ويضيف هاشم "أنا هنا منذ 25 أكتوبر ولا أحب ترك هذا المكان هو بيتي الآن".