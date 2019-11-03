في الذكرى الثالثة لتعويم الجنيه، قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن «إيجابيات تحرير سعر الصرف فاقت سلبياته».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام حقق نجاحًا فوق المتصور؛ لأسباب كثيرة، أهمها أنه تم وضعه من قبل الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنه متوازن، وتضمن العديد من برامج الحماية الاجتماعية».

وأوضح أنه «عند مقارنة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، سنجد أن معدل النمو الاقتصادي قبل تنفيذ البرنامج كان 2%، وبعد تنفيذه وصل إلى 6%، أما بالنسبة لمعدلات البطالة فقد انخفضت من 13.5% إلى 8%، وهذا يشير إلى قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل».

وأشار إلى ما وصفه بالانخفاض الكبير في معدلات التضخم من 30% إلى 4.5%، مضيفًا: «صحيح أن هناك غلاء وارتفاع في الأسعار إلا أن هناك برامج للحماية الاجتماعية عوضت ذلك».

وأرجع الفضل في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى ما وصفه بجرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى ما وصفه بتضحيته من شعبيته.

وتحل اليوم الأحد، الذكرى الثالثة لقرار البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف، والذي تم إصداره في 3 نوفمبر عام 2016.



