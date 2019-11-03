وزارة التجارة الكويتية تصدر 1520 ترخيصا للشركات في شهر سبتمبر الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أمس السبت، إصدار 1520 ترخيصا في شهر سبتمبر الماضي تنوعت بين 32 شركة حرة متناهية الصغر و52 للمركبات المتنقلة و1436 لشركات الاشخاص.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس، إنها اعتمدت 79 طلبا من طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، فيما رفضت 75، وجاري تأسيس 41 وتم تأسيس 39، لافتة إلى أنها أصدرت تراخيص لـ 32 شركة حرة متناهية الصغر، وتلقي 39 طلبا للترخيص وتم إصدار 32 ترخيصا منها وجاري إصدار 12.

وبينت أن اجمالي طلبات التأسيس المسجلة في سبتمبر الماضي للمركبات المتنقلة بلغ 433 طلبا واعتمدت منها 337 ورفضت 96 وبلغ عدد الطلبات المعتمدة بعد المراجعة 340 وجاري تأسيس 205 منها، وتم تأسيس 109 شركات ، فيما ألغي 26 طلبا، مشيرة إلى تلقيها 168 طلبا للترخيص أصدرت منها 52 وجاري إصدار 116.

وفيما يخص شركات الاشخاص ذكرت الوزارة أنها تلقت 4408 طلبات للتأسيس اعتمدت منها 2948 طلبا ورفضت 1460، موضحة أن الطلبات المعتمدة لشركات الاشخاص بعد المراجعة بلغت 2948 منها 1244 جاري تأسيسها و1514 شركة تم تأسيسها وتم إلغاء 190، لافتة إلى أن عدد طلبات الترخيص المقدمة بلغ 2238 صدر منها 1436 ترخيصا وجاري إصدار 567.

وقالت الوزارة إن إدارات النافذة الواحدة والشركات المساهمة والتراخيص التجارية وشركات الأشخاص، أنجزت خلال الفترة ذاتها 7445 معاملة حصلت عنها رسوما بلغت 80ر448 الف دينار كويتي (نحو 478ر1 مليون دولار امريكي).