صرح محمود السيد، المشرف الفني بمركز إبداع «بيت السحيمي» التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أن البيت التراثي الذي يعود إنشاءه لعام 1648 م، سيشهد فعاليات عديدة ومتنوعة ومتجددة خلال شهر نوفمبر الجاري، بعضها سيكون مستمرا على مدار الشهر.

وأوضح السيد في تصريحاته لـ«الشروق»، أن برنامج بيت السحيمي لشهر نوفمبر، يبدأ بإستضافة حفل فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية، يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

كما يستقبل البيت عرض مسرحية أفراح القبة بالتعاون مع المعهد العالي للفنون الشعبية وأكاديمية الفنون، وذلك في يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

وأوضح المشرف الفني أنه من المقرر عرض مسرحية حكايات شعبية بالتعاون مع المعهد العالي للفنون الشعبية وأكاديمية الفنون، وذلك في يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

كما يستضيف البيت حفل فني لفرقة المولوية المصرية، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، ويبلغ سعر تذكرة حضور الحفل 75 جنيها للفرد.

وأكد السيد أن البيت يشهد عدد من العروض والفعاليات المستمرة على مدار الشهر، ففي يوم الجمعة من كل أسبوع، تنظم ورشة عرائس في الفترة من 4 إلى 6 مساء، وعرض خيال الظل والأراجوز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

أما في يوم الأحد من كل أسبوع، فيستقبل البيت عروض فرقة النيل للآلات الشعبية تحت إشراف وإخراج عبدالرحمن الشافعي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.