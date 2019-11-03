محافظ بني سويف ورئيس «الوطنية للزراعات المحمية» يتفقدان المنطقة المخصصة لمشروع الصوب

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف واللواء محمد عبد الحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، منطقة الـ 62 ألف فدان المخصصة لإقامة المشروع القومي للصوبات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، وذلك على رأس لجنة مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للزراعات المحمية ومسؤولي الاستثمار والأملاك بالمحافظة، وذلك ضمن إجراءات تسليم مساحات الأراضي الواقعة في دائرة المحافظة للبدء في تنفيذ الأعمال والتسوية بها عن طريق المعدات الثقيلة التابعة للهيئة الهندسية.

وتجول محافظ بني سويف ومرافقوه داخل المنطقة الواقعة في دائرة المحافظة، وتمت معاينة ومناقشة كافة المساحات التي سيتم بدء الأعمال بها، وأكد المحافظ أن المشروع يمثل أولوية أولى للمحافظة، خاصة وأنه أصبح مشروعًا قوميًا يتم تنفيذه بتكليفات رئاسية ضمن حزمة المشروعات التنموية التي يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ الأهمية التنموية للمشروع الذي يعتبر الثالث عالميًا في مجال الزراعات المحمية، قائلًا إنه سيمثل دعمًا هامًا ورقمًا محوريًا في الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية، كما أن المشروع سيدعم جهود التنمية بإقليم الصعيد، وستحظى بني سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع لاسيما وأن فرص العمل المباشرة المتوقعة تتراوح مابين 250 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.