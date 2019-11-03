بيتيس يحرم ريال مدريد من صدارة الدوري الإسباني

فرط فريق ريال مدريد في فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه ريال بيتيس اليوم السبت في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.



وكان بمقدور الريال أن يصعد إلى الصدارة عبر الفوز على بيتيس لكنه اكتفى بحصد نقطة واحدة ليبقى في المركز الثاني.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر والذي تعرض لهزيمة مفاجئة على يد مضيفه ليفانتي 1 /3 في وقت سابق اليوم.



أما ريال بيتيس فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.



وجاءت أولى ملامح الخطورة في الدقيقة السادسة التي كادت أن تشهد الهدف الأول للريال عندما اطلق كريم بنزيمة قذيفة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن جويل روبليس حارس بيتيس تصدى للكرة ببراعة.



وسجل ادين هازارد هدفا للنادي الملكي في الدقيقة الثامنة لكن الحكم الغاه بداعي التسلل.



وكان القائد سيرخيو راموس قريبا من افتتاح التسجيل للريال في الدقيقة 14 عبر ضربة رأس قوية ولكن روبليس أنقذ الموقف بثبات.



وبمرور الوقت بدأ بيتيس يتخلى عن حذره الدفاعي ويبادل ريال مدريد الهجمات وكاد بالفعل أن يتقدم بهدف في الدقيقة 21 عبر تسديدة صاروخية من نبيل فقير لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى تيبو كورتوا حارس أصحاب الأرض.



وبعد مرور أول عشرين دقيقة من بداية المباراة اقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب دون ان تكون لأحدهما اليد العليا.



وكان زهير فضال قريبا من تسجيل الهدف الأول لبيتيس في الدقيقة 31 عبر ضربة رأس قوية ولكن كورتوا أبعد الخطر.



واهدر بنزيمة هدفا لا يضيع للريال في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة ذكية من داني كارفاخال أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.



وضاعت اخطر فرصة لريال مدريد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من بنزيمة وضعت راموس في مواجهة مرمى بيتيس تماما ليسدد كرة قوية للغاية ولكن روبليس أنقذ مرماه من هدف محقق.



واوشك لورين مورون على تسجيل الهدف الأول لبيتيس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما استغل خروج كورتوا من مرماه وسدد كرة عالية (لوب) لكن الحارس البلجيكي عاد إلى مرماه في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.



وبدأت أحداث الشوط الثاني بضغط متواصل من جانب بيتيس بحثا عن تسجيل هدف السبق في الوقت الذي لجأ فيه الريال للتكتل الدفاعي لصد الطوفان الهجومي للفريق الضيف.

وجاءت أول فرصة للريال في الشوط الثاني بعد مضي سبع دقائق عبر ضربة حرة من مسافة بعيدة نفذها البرازيلي كاسيميرو بشكل جيد لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.



وكان فيرلاند ميندي قريبا جدا من فك لوغريتمات المباراة وتسجيل الهدف الأول للريال بعدما تلقى تمريرة متقنة من هازارد وضعته في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد في النهاية في الشباك من الخارج.



وتوالت الفرص الضائعة لريال مدريد ولعل اخطرها انفراد كامل لبنزيمة لكنه لم ينجح في استغلاله على النحو الأمثل.



ورد بيتيس بهجمة خطيرة كادت أن تسفر عن هدف عبر تسديدة قوية من نبيل فقير ولكن كورتوا أبعد الكرة ببراعة.



واوشك داني كارفاخال على خطف هدف الفوز القاتل للريال قبل أربع دقائق من النهاية عبر تسديدة بعيدة المدى لكن حارس بيتيس واصل تألقه وأنقذ الموقف.



وتألق روبليس بشكل لافت في الدقائق الأخيرة للمباراة وأنقذ مرمى بيتيس من ثلاث فرصة مؤكدة.



وتقمص زهير فضال دور البطولة في ريال بيتيس وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما أبعد تسديدة راموس من على خط المرمى تماما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.





