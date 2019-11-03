بيتيس يحرم ريال مدريد من صدارة الدوري الإسباني

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🏁 FP: @realmadrid 0-0 @RealBetis#RMLiga | #Emirates pic.twitter.com/w8CXbqIEEE
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 2, 2019
🏁 FP: @realmadrid 0-0 @RealBetis#RMLiga | #Emirates pic.twitter.com/w8CXbqIEEE