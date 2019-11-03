تغريم رجل سجل تعليقات محرجة لنجل نتنياهو

أعلنت محكمة إسرائيلية أن الرجل الذي سجل تعليقات محرجة أدلى بها يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء وتسببت في ضجة داخل إسرائيل لابد أن يدفع تعويضا ويعتذر لنتنياهو الابن.

وفي إطار اتفاق تسوية في محكمة تل أبيب الجزئية، وافق روي روزن على دفع 30 ألف شيكل إسرائيلي (8500 دولار) لنتنياهو خلال 21 يوما، وفقا لبيان أصدرته المحكمة اليوم الأحد.

واحتوى التسجيل الذي يعود إلى عام 2015 على صوت نجل نتنياهو، وتم تسجيله أمام نادي للتعري في تل أبيب، وكان يائير قد أدلى بالتعليقات بعد تناوله للمشروبات الكحولية على ما يبدو.

ومن بين ما تم تسجيله لنجل نتنياهو أنه قال لنجل كوبي ميمون، مالك حقول الغاز الواقعة قبالة ساحل إسرائيل: "لقد أعد والدي 20 مليار دولار لوالدك". وكان بنيامين نتنياهو قد ضغط من أجل اتفاق للغاز الطبيعي في عام 2015 بالرغم من المعارضة من هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية.

وقال يائير بعد ذلك إنه كان "يتفوه بكلام فارغ" تحت تأثير الكحول خلال التسجيل، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ونقلت الصحيفة عن يائير القول إن "التعليقات لا تعكس من أنا، ولا قيم نشأتي ولا معتقداتي".

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه من المحظور أن يتم تسجيل أي حوار يجري بين شخصين دون معرفتهما. وكان روزن يقود سيارة ليائير نتنياهو وأحد أصدقائه عندما سجل التعليقات، والتي تم بثها على قناة تشانل 2 نيوز في يناير 2018.