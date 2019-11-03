995 مليون جنيه قروض «مشروعك» بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة، من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت حتى الآن 955 مليون و273 ألف جنيه، لتمويل عدد 14661 مشروعا استثماريا متنوعا، ساهمت فى توفير 36284 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك، في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة، والذي يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات، من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

ووجه بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجها بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري، بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك"، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.