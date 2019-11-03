رئيس مجلس إدارة أرامكو: طرح الشركة فرصة لدخول مساهمين جدد والاستفادة من قدراتها

أكد ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، اليوم الأحد، أن الطرح العام الأولي لأرامكو هو "خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030".

وأكد الرميان، خلال مؤتمر صحفي للشركة عقد اليوم في الخبر، شرق المملكة، أن "الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو" إلى جانب حكومة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن طرح الشركة سيساهم في تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأوضح أن "حصول أرامكو على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام يعني أن تبدأ عملية الاكتتاب العام للشركة رسميا"، مشيرا إلى أن إدراج أرامكو في السوق السعودية دليل على مكانتها الدولية.

وأعلن أنه سيتم "خلال 10 أيام وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، مؤكدا أن طرح أرامكو في سوق الأسهم تداول "دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية".

وأضاف الرميان: "خلال 10 أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، متابعا: "بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول".

من جانبه، لفت أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إلى أن "الشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم".

وأعلن أن الشركة تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى عام 2024، مؤكدا أن حكومة المملكة ستتنازل عن حقها في توزيعات أرباح أرامكو إذا ما اقتضت الضرورة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لدعم الشركة.

وقال الناصر، خلال المؤتمر الصحفي، إن شركة أرامكو السعودية تركز على الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن القاعدة المالية للشركة قوية ومرنة بسبب تطبيق الضوابط اللازمة.

وأوضح الناصر أن الشركة تعمل على قيمة مضافة للمساهمين بالرغم من تقلب أسعار النفط"، لافتا إلى أن شركة أرامكو أنتجت خلال النصف الأول من العام الحالي 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا.

وأكد أن "احتياطي النفط المكافئ لشركة أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني"، قائلا إن "مجلس أرامكو ينوي الإعلان عن توزيع أرباح نقدية لا تقل عن 75 مليار دولار للسنة".

وأوضح أن مركز الشركة المالي قوي جدا حيث أعلنت في 2018 صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار وتدفقات مالية حرة بحدود 86 مليار دولار.

وأضاف الناصر أنه "حين تم وضع 75 مليار دولار في عام 2020 كسقف أدنى للأرباح، تم الأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركة لسعر معين لأسعار النفط ومستوى إنتاج معينا ومعقولا حسب الأسواق العالمية، وعلى ذلك الأساس تم تحديد قدرة الشركة على دفع هذه الأرباح وتناميها مستقبلا".

وأشار أنه تم كذلك الأخذ في الاعتبار الدفعات التي تدفعها الشركة نظير حصتها في شركة "سابك" والتي ستتم على مراحل.