أرامكو السعودية تحدد 13 بنكا لاستلام الاكتتاب

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، أسماء 13 بنكا في المملكة لاستلام عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وكشفت الشركة، في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل الطرح، عن أنه سيتم إعلان نشرة الإصدار يوم 9 نوفمبر الجاري، وسيتم تحديد نسبة الطرح وسعر الطرح في مرحلة بناء سجل الأوامر.

وحددت الشركة البنوك المتسلمة لعملية الاكتتاب وهي: "البنك الأهلي التجاري، وساب، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي".