قلق أممى من قرار ترامب الحد من استقبال اللاجئين

المدير السابق لحملة ترامب: أوكرانيا مسئولة عن اختراق الحزب الديمقراطى.. والرئيس الأمريكى: أود أن يزور زيلينسكى البيت الأبيض

انتقد مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاص بالحد من استقبال اللاجئين فى عام 2020 المالى.

وجاء فى بيان للمفوض السامى لشئون اللاجئين، فيليبو جراندى، صدر أمس الأول، أن هذا القرار الأمريكى يعقد عمل المكتب فى ظل النزوح الاضطرارى لأعداد كبيرة من الأشحاص فى العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم.

وأعرب جراندى عن القلق من القرار الأمريكى ومن نزعة مشابهة فى مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن برامج الإيواء تشمل 0.5% فقط من اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون شخص، وأن احتياجات الإيواء تزيد بشكل كبير على القدرات المتوفرة فى هذا المجال، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وكان ترامب، قد قرر، الجمعة، تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص فى عام 2020 المالى، الذى بدأ فى 1 أكتوبر الماضى.

من ناحية أخرى، أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية، أمس الأول، أن أحد كبار مستشارى ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية قال عام 2016 إن أوكرانيا، وليس روسيا، مسئولة عن اختراق إلكترونى طال الحزب الديمقراطى.

وبحسب شهادة أدلى بها ريك جيتس، مساعد المدير السابق لحملة ترامب، أمام مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى)، فإن بول مانافورت مدير الحملة وقتذاك كان يقول لمساعديه إن اختراق البريد الإلكترونى للحزب الديمقراطى «كان على الأرجح عمل الأوكرانيين، وليس الروس»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا للشهادة إياها، فإن المسئولين عن حملة ترامب قالوا إنهم مقتنعون بأن كييف تدبرت الأمر بشكل يتيح إلصاق التهمة بروسيا.

وفى يوليو 2016، بدأ موقع «ويكيليكس» نشر الآلاف من رسائل البريد الإلكترونى للحزب الديمقراطى، وقالت الاستخبارات الأمريكية لاحقا إن تلك الرسائل تم الحصول عليها من خلال جواسيس روس وأرسلت بعد ذلك إلى «ويكيليكس».

والوثائق التى نشرت، أمس الأول، تظهر أيضا أن ترامب وكبار مستشاريه وأفرادا من أسرته ناقشوا مرارا كيفية وضع اليد على رسائل البريد الإلكترونى التى حصلت عليها ويكيليكس.

واشتد خطر آلية العزل التى تهدد ترامب، الخميس، مع قيام مجلس النواب بالتصويت على إجراء حاسم سيفتح مرحلة جديدة فى التحقيق بشأن الفضيحة الأوكرانية، إذ يجيز استجواب الشهود فى جلسات علنية.

وفور التصويت ندد ترامب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بـ«أكبر حملة مطاردة سياسية فى التاريخ الأمريكى».

وقررت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسى بيلوسى فى 24 سبتمبر أن تسلك بحزبها طريق «آلية العزل» المحفوفة بالمخاطر، بعد كشف معلومات عن اتصال هاتفى أجراه ترامب مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال الصيف، وطلب ترامب خلال المكالمة من نظيره التحقيق بشأن خصمه الديمقراطى جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن فى أوكرانيا.

إلى ذلك، قال ترامب، أمس الأول: إنه يود أن يزور الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى البيت الأبيض، وتوقع قبول الزعيم الأوكرانى مثل هذه الدعوة.

وأضاف ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل توجهه إلى نيويورك: «أقول بالتأكيد إننى أوجه دعوة له، وتابع: «أحب أن يأتى إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتى».