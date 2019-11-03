ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين في مكان ما بالولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد فى تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض إن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الصين سيتم توقيعه في مكان ما بالولايات المتحدة بمجرد إتمامه .

وأفادت وكالة أنباء (بلومبرج) بأن ترامب كان قد أقترح في وقت سابق أن تستضيف ولاية "ايوا" أكبر ولاية أمريكية في انتاج الحبوب والخنازير كمكان طبيعي لإتمام الاتفاق.

وقال وزير التجارة ويلبر روس اليوم الأحد في بانكوك إن ألاسكا وهاواي وأيضا أماكن أخرى في الصين تعد أماكن محتملة للقاء الرئيسين الأمريكي ترامب والصيني شي جين بينج للتوقيع على الاتفاق.

وكان من المقرر أن يلتقي الرئيسان الشهر الجاري في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في تشيلي إلا أن القمة ألغيت بسبب الاضطرابات التي تشهدها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.