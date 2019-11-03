المرصد: تحضيرات أمريكية لبناء 3 قواعد لـ «التحالف» فى شمال شرق سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم، بأن هناك تحضيرات أمريكية تجرى على قدم وساق فى شمال وشرق سوريا لبناء 3 قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولى.

ونقل المرصد، عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن الهدف من القواعد هو الاحتفاظ بالسيطرة على المجال الجوى للمنطقة، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتحدث المرصد عن «عملية تقاسم النفوذ» فى مناطق شمال شرق سوريا، فى ظل الوجود الروسى والأمريكى المشترك داخل المنطقة نفسها، بعد أن كانت القوات الأمريكية انسحبت ثم عادت مرة أخرى، ودخلت القوات الروسية إلى المنطقة وفقا لاتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان.

من ناحية أخرى، قتل 13 شخصا على الأقل، أمس، فى انفجار سيارة مفخخة فى مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة أنقرة فى شمال شرق سوريا، فى وقت تظاهر آلاف الأكراد فى القامشلى تنديدا بما يعتبرونه «احتلالا تركيا» لمنطقتهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الانفجار الذى وقع فى سوق فى تل أبيض، أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة عشرين آخرين، فيما أفاد المرصد السورى بمقتل 14 مدنيا وعنصرا من فصائل معارضة سورية تدعمها أنقرة، فى الانفجار.

من جهته، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى: إن «المفخخة التى انفجرت فى مدينة تل أبيض هى جزء من مخططات تركيا الممنهجة لإفراغ المدن وإجبار الناس على الهرب وإحداث التغيير الديمغرافى».

وأضاف بالى أن «كل المناطق المحتلة من قبل تركيا تشهد مفخخات يوميا وعلى العالم أن يقتنع بأن ممارسات تركيا لا تختلف عن تنظيم داعش».

وسيطرت أنقرة على مدينة تل أبيض الواقعة على الحدود مع تركيا إضافة إلى بلدات أخرى الشهر الماضى، خلال هجوم بدأته فى 9 أكتوبر الماضى ضد المقاتلين الأكراد فى شمال شرق سوريا.