قلق من زيادة تعاطي المخدرات في نيجيريا

ذكر مجلس الصيادلة في نيجيريا أن 14.4 مليون نيجيري في الفئة العمرية (15 - 64 عاما) يشاركون حاليًا في تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن ضغط الأصحاب يدفع الشباب إلى تعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت صحيفة (بريميوم تايمز) النيجيرية، أن المجلس جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في ندوة بولاية كادونا لتبادل الأفكار حول هذه الإحصاءات المثيرة للقلق بشأن انتشار تعاطي المواد المخدرة في منطقة شمال - غرب البلاد نيجيريا، ولزيادة الوعي حول الآثار المدمرة للمخدرات.

وأشار المختصون إلى أن الفضول وضغط الأقران من العوامل الرئيسية التي تدفع الناس وخاصة أطفال المدارس والشباب إلى تعاطي المخدرات.