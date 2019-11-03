﻿عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد متانة العلاقات مع ألمانيا

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشه موسى متانة علاقات بلادها مع ألمانيا، وحرص السودان على تعزيزها في كافة المجالات.

وبحثت موسى، لدى لقائها اليوم الأحد مع أولريش كلو كنر، سفير ألمانيا لدى السودان، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وسير مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، إلى جانب عودة الشركات الألمانية للعمل في السودان.

وأكد السفير الألماني - في تصريح صحفي عقب اللقاء - دعم الحكومة الألمانية لجهود السلام في السودان، مشيرا إلى عودة الشركات الألمانية للعمل في السودان، وفي مقدمتها الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء.

وأوضح أنه اطلع، خلال اللقاء، على أولويات الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها عملية السلام، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن مفاوضات السلام التي تجري في جوبا تختلف كثيرا عن المفاوضات التي جرت في ظل النظام السابق، وأن المفاوضات الحالية فرصة جيدة للتوصل لاتفاق سلام.

وأشاد السفير الألماني بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس السيادة الانتقالي لإنجاح الفترة الانتقالية.