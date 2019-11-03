فوز كوريا الجنوبية على تشيلي يصعد بخمسة منتخبات للدور الثاني بمونديال الناشئين

انتزع منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم بطاقة التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بفوزه الثمين 2 / 1 على نظيره التشيلي فجر اليوم، الأحد، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.

وأفلت منتخب فرنسا من فخ التعادل السلبي مع منتخب هايتي وانتزع فوزا متأخرا 2 / صفر في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.

ولحق المنتخب الكوري بقافلة المتأهلين لدور الستة عشر بفوزه الثمين الذي رفع رصيده إلى ست نقاط لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نظيره الفرنسي الذي تأهل رسميا للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد تشيلي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وبات مصيره في البطولة مرهونا بنتائج باقي المجموعات الأخرى.

ومع تجمد رصيد تشيلي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وهو نفس رصيد المنتخب النيوزيلندي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، زاد مؤشر التأهل إلى أربع نقاط ما يعني أن أي فريق ينهي دور المجموعات في أي من المراكز الثلاثة الأولى في مجموعته برصيد أربع نقاط يكون قد ضمن التأهل للدور الثاني بغض النظر عن موقعه في المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة.

وبهذا، ضمن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط التأهل للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام السنغال الجارية الآن.

كما ضمن منتخبا إسبانيا والأرجنتين صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة الخامسة التأهل للدور الثاني حيث حصد كل منهما أربع نقاط من الجولتين الماضيتين وذلك بغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الثالثة اليوم الأحد والتي تشهد المواجهة بين منتخبي إسبانيا والكاميرون والمواجهة بين الأرجنتين وطاجيكستان.

وفي المجموعة السادسة، تأهل منتخب باراجواي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط بغض النظر عن نتيجة مباراته المرتقبة اليوم الأحد أمام إيطاليا المتصدرة برصيد ست نقاط.

وبهذا، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر بالبطولة حتى الآن إلى 13 منتخبا هي البرازيل وأنجولا من المجموعة الأولى ونيجيريا والإكوادور وأستراليا من المجموعة الثانية وفرنسا وكوريا الجنوبية من المجموعة الثالثة والسنغال واليابان من المجموعة الرابعة وإسبانيا والأرجنتين من المجموعة الخامسة وإيطاليا وباراجواي في المجموعة السادسة.

وخلال مباراتي المجموعة الثالثة، تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره التشيلي بهدفين سجلهما سانج هون بايك وسيونجووك هونج في الدقيقتين الأولى و30 مقابل هدف سجله ألكسندر أوروز في الدقيقة 41 فيما انتزع المنتخب الفرنسي فوزا متأخرا على هايتي بهدفين نظيفين سجلهما جورجينيو روتر في الدقيقتين 78 من ضربة جزاء و79.