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موظفو سويد بنك: التحقيقات بشأن غسل الاموال تعرقل نشاط المصرف

سويد بنك
سويد بنك
ستوكهولم - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 2:48 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 2:48 ص

قال موظفون في مصرف سويدبنك ايه بي إن جهود البنك للتعامل مع التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال تهدد بإضعاف قدرته على التركيز على إنجاز العمليات اليومية، وفقا لصحيفة سفنسكا داجبلاديت.

ونقلت الصحيفة عن عدد من العاملين لم يتم الكشف عن هويتهم، قولهم إن البنك يهمل إنفاق موارد على انشطته الحالية وعملائه من القطاع الخاص.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها الذي اوردته أمس السبت، وكالة بلومبرج، أنه يتم تأخير اصدار منتجات جديدة للعملاء؛لأن الأمر يتطلب مراجعة الاستشاريين الخارجيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال هذه المنتجات قبل اصدار.

وبعد شهور من النفي، اعترف سويدبنك في وقت سابق هذا العام بالتورط في فضيحة غسل اموال بقيمة220 مليار دولار قام بها فرع دانسك بنك ايه اس الدنماركي في استونيا.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي للبنك جينس هنريكسون، الذي تم إقالة سلفه في مارس الماضي، إنه من الصعوبة بمكان أن يحقق البنك أهدافه المالية؛ لأن معالجة تداعيات القضية أصبح يحظى بأولوية أكبر.


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