إحالة أوراق المتهمين بقتل جارهم في الزراعات بالشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد وفيق طه، اليوم الأحد، قرارها في القضية رقم 16716 جنايات أولاد صقر لسنة 2016، بإحالة أوراق مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية وفلاح إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 2 ديسمبر المُقبل للنُطق بالحكم، فيما أجلت محاكمة متهم ثالث للنُطق بالحكم في نفس الجلسة؛ لقتلهم جارهم بسبب خلافات سابقة بينه وبين الأول.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "الإمام ح."، وسط الزراعات بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وبها آثار طعنات نافذة بأنحاء متفرقة في الجسد، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "عبدالخالق م." 51 عاما، مُشرف نشاط بمدرسة ابتدائية، و"ناصر ع." 43 عاما، فلاح، و"محمد أ." 38 عاما، عامل.

وتبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، حيث استدرجوا المجني عليه إلى وسط الزراعات، وقيده الثاني وانهال عليه الأول طعنًا بمطواة، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزة الأول "مطواة" والثاني "سكين"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.