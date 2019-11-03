 رئيس الوزراء العراقي يدعو لاستئناف الحياة الطبيعية وفتح المدارس والجامعات - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يدعو لاستئناف الحياة الطبيعية وفتح المدارس والجامعات

نور رشوان
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 7:43 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 7:43 م

دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى استئناف الحياة الطبيعية بجميع أنحاء البلاد، وفتح أبواب المدارس والجامعات.

وحذّر حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، من احتمالية اندساس مخربين في المظاهرات التي تشهدها البلاد، مجددًا حرص الحكومة على حماية حقوق المواطنين، بما فيها حق التظاهر السلمي.

وأضاف أنه تم تكليف لجنة تحقيق في نوعية السلاح الذي تم استخدامه من القوات الأمنية في الاحتجاجات.

وتشهد بغداد وعدد من المدن العراقية، منذ عدة أسابيع، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة.


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