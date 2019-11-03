برلين: أعضاء عشائر المافيا الإيطالية قتلوا 30 شخصا في ألمانيا منذ 1990

ذكرت بيانات الشرطة الألمانية أن أعضاء عشائر المافيا الإيطالية قتلوا 30 شخصا في ألمانيا منذ عام 1990.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار من النائبة بحزب الخضر إيرينه ميهاليك، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أن: "الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم لديها معلومات عن وقوع 23 جريمة قتل أسفرت عن مقتل إجمالي 30 شخصا في ألمانيا منذ عام 1990، تعزى لعصابات المافيا الإيطالية".

وقالت ميهاليك: "ارتفاع عدد الضحايا يعد مثيرا للقلق ويكشف الخطر الكبير الذي يصدر من المافيا الإيطالية"، لافتة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه من الممكن أن تكون الأرقام غير المبلغ عنها في هذا الشأن أعلى كثيرا.

يشار إلى أن تنظيم "ندرانجيتا" في كالابريا يعد أقوى تنظيم مافيا إيطالي. وكان الخلاف بين عشيرتين من "ندرانجيتا" خلفية لحرب المافيا في مدينة دويسبورج الألمانية، عندما تم إطلاق النار على ستة أشخاص أمام مطعم بيتزا في عام 2007.

وتنشط المافيا بصفة خاصة في ولايتي بادن فورتمبرج وبافاريا جنوبي ألمانيا وكذلك في ولايتي هيسن وشمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.

ويندرج ضمن مصادر الدخل الرئيسية لهذه العصابات تجارة المخدرات والتزوير وابتزاز أصحاب المطاعم المنحدرين من أصل إيطالي.