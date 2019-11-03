السعودية والمملكة المتحدة تبحثان سبل التعاون في المجال القضائي

بحث وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين السعودية والمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الدكتور الصمعاني إلى مستجدات تطوير القضاء في المملكة، متناولًا اكتمال منظومة القضاء المتخصص، مشيرًا إلى دور المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات المتخصصة مع رفع جودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية متكاملة وفعّالة.

من جانبه، أطلع السفير البريطاني على ما تحقق من تطورات في القضاء والتنفيذ والتوثيق، من الناحية الإجرائية، والتحول الرقمي وانعكاسات هذه التطورات على المؤشرات الدولية.