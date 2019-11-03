الرئيس اللبناني لـ«مناصريه»: أنتم اليوم تجددون العهد ونحن على العهد والوعد

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته اليوم الأحد من قصر بعبدا تحية للمناصريه المحتشدين أمام القصر، قائلا "أنتم اليوم تجددون العهد، ونحن أيضا على العهد والوعد".

وأكد لمناصريه : أقول للجماهير التي حضرت أنا معكم".

وشدد عون على أن "الساحات كثيرة، ولكن يجب ألا تكون ساحة بمقابل ساحة، أو تظاهرة نقيضة لأخرى"، مشيرا إلى أن "الشعب فقد ثقته بدولته، ويجب العمل على ترميم هذه الثقة".

ولفت الرئيس اللبناني إلى ضرورة مكافحة ومحاربة الفساد، قائلا: "كثيرون يعرقلون محاربة الفساد، وأدعوكم إلى الاتفاق مع من هم في الساحات للجهاد معا ضد الفساد ... الفساد راسخ ومتجذر لأنه قديم ويحتاج جهدا للقضاء عليه".

وأضاف عون أن خريطة الطريق تشمل حلولا لقضايا الفساد، وتطوير الاقتصاد والدولة المدنية، الأمور ليس بالسهل تنفيذها، لذلك نحن بحاجة لجهود الجميع"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وانطلقت اليوم مسيرات لمناصري "التيار الوطني الحر" باتجاه بعبدا دعما للرئيس عون وتأكيدا على المطالب الشعبية ومحاربة الفساد.