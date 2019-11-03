ارتفاع عدد ضحايا هجوم على موقع للجيش في مالي إلى 54 قتيلا

أعلن ذلك المتحدث باسم حكومة مالي، يايا سانجاري، أمس السبت أن هجوما مسلحا على موقع للجيش في شمالي البلاد أسفر عن مقتل 53 جنديا ومدني واحد.

وأضاف سانجاري في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن تعزيزات تم الدفع بها إلى موقع الجيش في انديليماني قرب حدود النيجر، عثرت على 54 جثة وأبلغت عن اضرار مادية جسيمة".

كان مسؤولون قد صرحوا في وقت سابق أمس السبت بان 35جنديا قد قتلوا في الهجوم.

وقال الجيش المالي في بيان على موقعه أمس السبت إن الهجوم، الذي يعتقد أن مسلحين اسلاميين قاموا بتنفيذه، وقع في وقت مبكر من صباح أول أمس الجمعة في قاعدة بمنطقة اندليماني، في شمال البلاد على الحدود مع النيجر.

وقالت متحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أمس، إن الاتحاد الأوروبي أكد دعمه لحكومة مالي وشعبها في الحرب ضد العنف.

وأضافت المتحدثة أن استقرار مالي والمنطقة بأسرها يمثل أولوية بالنسبة للتكتل الأوروبي.

من جهته، أكد قصر الإليزيه أمس، أن جنديًا فرنسيًا كان من بين القتلى. وقد نشرت فرنسا حوالي 4500 جندي ضمن العملية برخان التي تهدف لمحاربة الإرهاب الإسلاموي في المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر أسفر عن مقتل 38 جنديا ماليا في موقعين عسكريين في أوئل الشهر الماضي. ويعتقد أن مسلحين إسلاميين كانوا وراء الهجوم أيضا.

وذكر الجيش المالي في وقت سابق أن 20 جنديا نجوا من الهجوم وأن الوضع تحت السيطرة، لافتا إلى أن تحقيقا يجري بهذا الشأن.

وتعرضت منطقة وسط وشمال مالي لأعمال عنف متكررة وهجمات في أعقاب انقلاب عسكري وقع في عام 2012 ، والذي شهد سيطرة جماعات متمردة انفصالية وفي وقت لاحق مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على المنطقة.

وساعدت العمليات التي قامت بها قوات عسكرية فرنسية وإفريقية فضلا عن جهود جيش مالي في طرد المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على المنطقة، إلا أن أنشطة المتمردين والعمليات العسكرية مستمرة في المنطقة على الرغم من التوقيع على عدة اتفاقيات سلام.