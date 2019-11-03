وزير التجارة الأمريكي: ربما لن تكون هناك حاجة لفرض رسوم على السيارات الأوروبية

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما لن تحتاج لفرض رسوم على السيارات المستوردة في وقت لاحق من هذا الشهر، عقب إجراء "مباحثات جيدة" مع الشركات المصنعة للسيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.

وكان البيت الأبيض قد وافق في مايو الماضي على إرجاء فرض رسوم جديدة على السيارات وقطع الغيار المستوردة لمدة ستة أشهر، بعدما دشنت واشنطن مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

وقد توصلت واشنطن لاتفاق مع اليابان الشهر الماضي ساهم في إلغاء فرض الرسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة ترامب.

وأعرب روس في حوار مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأحد عن أمله في أن تحقق المفاوضات مع الشركات بصورة منفردة بشأن خطط استثماراتها الرأس مالية نتائج كافية بحيث لا يصبح من الضروري فرض الضرائب.

وأضاف: "لقد أجرينا مباحثات جيدة للغاية مع أصدقائنا الأوروبيين واليابانيين والكوريين، فهم يمثلون الدول الرئيسية لإنتاج السيارات".

ويذكر أنه تم استثناء كوريا الجنوبية في وقت سابق من أي رسوم مستقبلية بعدما أعادت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول العام الماضي.

ويذكر أن واشنطن فرضت بالفعل رسوما على صادرات الاتحاد الأوروبي من الحديد والألمونيوم.