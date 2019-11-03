الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أزمة أقلية «الروهينجا» في ميانمار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ تجاه أزمة أقلية "الروهينجا " المسلمة في ميانمار.

وحث جوتيريش، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" - زعيمة ميانمار ، أونج سان سو تشي - خلال مشاركتهما في قمة قادة دول جنوب شرق أسيا "آسيان" المنعقدة في (بانكوك)، على ضمان العودة "الآمنة" للاجئي "الروهينجا " إلى ديارهم.

ودعا ميانمار إلى توفير بيئة تضمن عودة آمنة وطوعية وذات كرامة "للروهينجا" ، وضمان العبور الكامل لممثلي المجموعات الإنسانية إلى أماكن عودة "الروهينجا".

وكان عدد قليل من "الروهينجا " قد عاد إلى ميانمار ، إلا أن الكثير منهم يخشى ارتكاب حملات اضطهاد جديدة بحقهم.

وأشارت "الشبكة " إلى أن ميانمار لا تعطي أقلية "الروهينجا" المسلمة حقوق المواطنة الكاملة، حيث ترحب ميانمار حاليا بعودة "الروهينجا " في حالة الموافقة على أن يظلوا تحت حراسة مشددة بعد أن أحرقت قراهم.

يذكر أن جيش ميانمار شن حملات اضطهاد واسعة ضد "الروهينجا " في ولاية "راخين" في أغسطس عام 2017؛ مما أدى إلى فرار أكثر من 740 ألفا منهم إلى بنجلاديش - المجاورة - ووصفت الأمم المتحدة هذه الحملات بأنها إبادة جماعية.