 الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أزمة أقلية «الروهينجا» في ميانمار - بوابة الشروق
الأحد 3 نوفمبر 2019 4:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أزمة أقلية «الروهينجا» في ميانمار

الروهينجا
الروهينجا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:32 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:32 م

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ تجاه أزمة أقلية "الروهينجا " المسلمة في ميانمار.

وحث جوتيريش، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" - زعيمة ميانمار ، أونج سان سو تشي - خلال مشاركتهما في قمة قادة دول جنوب شرق أسيا "آسيان" المنعقدة في (بانكوك)، على ضمان العودة "الآمنة" للاجئي "الروهينجا " إلى ديارهم.

ودعا ميانمار إلى توفير بيئة تضمن عودة آمنة وطوعية وذات كرامة "للروهينجا" ، وضمان العبور الكامل لممثلي المجموعات الإنسانية إلى أماكن عودة "الروهينجا".

وكان عدد قليل من "الروهينجا " قد عاد إلى ميانمار ، إلا أن الكثير منهم يخشى ارتكاب حملات اضطهاد جديدة بحقهم.
وأشارت "الشبكة " إلى أن ميانمار لا تعطي أقلية "الروهينجا" المسلمة حقوق المواطنة الكاملة، حيث ترحب ميانمار حاليا بعودة "الروهينجا " في حالة الموافقة على أن يظلوا تحت حراسة مشددة بعد أن أحرقت قراهم.

يذكر أن جيش ميانمار شن حملات اضطهاد واسعة ضد "الروهينجا " في ولاية "راخين" في أغسطس عام 2017؛ مما أدى إلى فرار أكثر من 740 ألفا منهم إلى بنجلاديش - المجاورة - ووصفت الأمم المتحدة هذه الحملات بأنها إبادة جماعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك