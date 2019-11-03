المصري في مواجهة سهلة مع كوت دي أور للتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

يلتقى فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العربـ فريق المصري وكوت دي أور بطل سيشل في مباراة إياب ملحق الدور التمهيدى الثاني لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في النسخة السابعة عشر .

وتأهل المصري بات شبه محسوما، خاصة أنه فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي برباعية نظيفة.

وقام الجهاز الفني بتجهيز حجاج عويس لشغل مركز الظهير الأيمن وعمر كمال عبد الواحد ظهير أيسر فيما يلعب اسلام ابو سليمة وأحمد شوشة بمركز قلبى الدفاع وفريد شوقى وايزي ايميكا محورى ارتكاز وامامهم ثلاثى خط الوسط سعيدو سينبوري وإسلام عطية وحسن على وفى الهجوم محمود وادي وبحراسة المرمى احمد مسعود

كان الجهاز الفنى للمصرى قد رفض دخول الفريق فى معسكر مغلق وفضل إيهاب جلال استمرار التدريبات على فترة واحده منذ العوده من سيشل وخاض خلالها الفريق مبارة ودية أمام نادى الرباط والانوار انتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف اطمئن خلالها المدير الفنى على جاهزية كل اللاعبين لخوض المباراة مع الوصول بهم لتطبيق خطة اللعب وحرص الجهاز الفنى على توعية اللاعبين وتحذيرهم من التهاون والاستهتار تفاديا لحدوث اى مفاجأه .

وكان بطل سيشل قد وصل على فوجين استعدادا للمباراة وتم حجز مقر الإقامة وقام الفريق بأداء مران واحد على ملعب الفندق وأدى مرانة الرئيسى على ستاد المباراة .

وقامت إدارة المصرى بتوزيع ٥ الاف دعوه مجانية لاعضاء النادى المسددين للاشتراك السنوى وبعض الجماهير لحثهم على مساندة الفريق والوقوف خلفه والشد من ازر اللاعبين خلال اللقاء .

ورصدت إدارة المصرى مكافأه قدرها ٥ الاف جنية لكل لاعب فى حالة تحقيق الفوز وطالبت من اللاعبين تقديم عرض قوى وتحقيق نتيجة جيده من أجل الصعود لدورى المجموعات بشكل يرضى الجماهير بعيدا عن ضمان التأهل.