الرئيس اللبنانى: الشعب ثار بعدما فقد الثقته بدولته وعلينا إعادتها

الآلاف يتظاهرون خارج قصر بعبدا دعما لعون.. ومظاهرات فى طرابلس ضد الطبقة السياسية

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن الشعب اللبنانى ثار على الأوضاع، وذلك بعدما فقد ثقته فى دولته، داعيا فى الوقت نفسه إلى استعادة هذه الثقة.

وأضاف عون، فى كلمة موجهة للشعب اللبنانى، اليوم: «جئتم اليوم تجددون العهد، أهلا وسهلا، وأنا على العهد والوعد.. حقوق الشعب مفقودة، والشعب فقد الثقة بالدولة وهذه مشكلة كبيرة وعلينا إعادة هذه الثقة»، وفقا لما نقلتة وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ولفت عون إلى أن «الساحات كثيرة، ويجب ألا تكون ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة، لأن الساحات الجديدة بحاجة إلى دعم، فالفساد متجذر فى الأرض منذ عشرات السنوات ولن يذهب بالسهل إلا إذا بذلتم الجهد اللازم».

فى غضون ذلك، تظاهر آلاف اللبنانيين خارج قصر بعبدا الرئاسى، اليوم، دعما للرئيس عون بعد احتجاجات دعت إلى الإطاحة بالنخبة وأدت إلى استقالة الحكومة، بحسب وكالة «رويترز».

وامتد صف طويل من السيارات على طريق سريع رئيسى، اليوم، وسارت حشود من المحتجين إلى قصر بعبدا، فيما رفع البعض صورة عون ولوحوا بالأعلام البرتقالية للتيار الوطنى الحر الذى ينتمى إليه الرئيس اللبنانى.

فى المقابل، احتشد آلاف المتظاهرين اللبنانيين، مساء أمس، فى طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، بعد أن قدموا من مناطق لبنانية عدة، وذلك فى استمرار للحراك الاحتجاجى ضد الطبقة السياسية والفساد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.