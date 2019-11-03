صيحات استهجان ضد ترامب خلال حضوره نزالا فى نيويورك

قلق أممى من قرار الرئيس الأمريكى الحد من استقبال اللاجئين

واجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، هتافات مناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة فى نيويورك، وذلك بعد ستة أيام على موقف مماثل فى ملعب فى إحدى مباريات دورى البيسبول فى واشنطن.

وذكر صحفى من وكالة الصحافة الفرنسية أن دخول ترامب إلى قاعة «ماديسون سكوير جاردن» أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع.

وأدى حضور ترامب إلى مدينته نيويورك إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «ترامب/بنس (نائب ترامب) اخرجا الآن!» و«احبسوه».

وجلس ترامب (73 عاما) فى الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك لمشاهدة المتبارى جورج ماسفيدال وهو من أنصار الرئيس.

وتابع ترامب المباراة بين كيفن لى وجريجور جيليسبى، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريبا ليصفق لجيليسبى.

وكان ترامب واجه موقفا مماثلا الأسبوع الماضى عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة فى الدور النهائى لدورى البيسبول فى واشنطن.

وحضر ترامب فى اليوم الذى أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابى أبوبكر البغدادى المطلوب الأول لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وبعد الشوط الثالث للمباراة عرضت كاميرات الفيديو فى الملعب صور جنود حاضرين فى المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب. وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.

من ناحية أخرى، انتقد مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قرار ترامب الخاص بالحد من استقبال اللاجئين فى عام 2020 المالى.

وجاء فى بيان للمفوض السامى لشئون اللاجئين، فيليبو جراندى، أمس، أن هذا القرار الأمريكى يعقد عمل المكتب فى ظل النزوح الاضطرارى لأعداد كبيرة من الأشخاص فى العالم ويقلص الإمكانيات لإيوائهم.

وأعرب جراندى عن القلق من القرار الأمريكى ومن نزعة مشابهة فى مناطق أخرى من العالم، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وكان ترامب، قد قرر، الجمعة، تخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 30 ألف شخص إلى 18 ألف شخص فى عام 2020 المالى، الذى بدأ مطلع أكتوبر الجارى.

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