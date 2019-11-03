قطع الكهرباء عن حوالي 100 ألف منزل في فرنسا مع هبوب عاصفة على ساحل الأطلسي

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 100 ألف أسرة في فرنسا، اليوم الأحد بعد أن ضربت العاصفة "اميلي" ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي، حيث كانت مصحوبة برياح قوية وأمطار.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء "انيديس" إن إدارات "بيرينيه-اتلانتيك" و"لاند" و"جيروند" و"دوردون"، تضررت بشكل خاص.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد من استمرار هبوب رياح قوية.

وذكرت هيئة الأرصادج الجوية الفرنسية أنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة شرقا، لكن ستفقد قوتها خلال اليوم.

وأدت العاصفة إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق في العديد من المناطق، كما تم تحذير السكان بأن يكونوا في حالة التأهب.