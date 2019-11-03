البيت الأبيض ينتقد قرار محكمة اتحادية بحظر تقنين الرعاية الصحية للمهاجرين

انتقد البيت الأبيض، اليوم الأحد، القرار الذي اتخذته محكمة اتحادية مؤخرًا، والذي يوقف مؤقتا السياسة الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتطلب من المهاجرين الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات الحصول على تأمين صحي أو إثبات قدرتهم على دفع تكاليف الرعاية الصحية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام -في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "إننا نختلف تماما مع قرار المحكمة الذي ينص على فرض أمر قضائي على جميع أنحاء البلاد ضد سياسة الرئيس دون حتى منح الحكومة فرصة لتقديم دفاع مكتوب".

وأضافت "أن القرار القضائي يلغي سياسة الرئيس بشأن مسألة أعطاه الكونجرس السلطة بشأنها، فمن الخطأ والظلم أن يحبط قاضي محكمة قرارات الرئيس التي تحمي نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بشكل أفضل وتحول دون معاناة دافعي الضرائب من العواقب الوخيمة الناجمة عن الضغط الهائل على نظام الرعاية الصحية بسبب دعم من يسعون للحصول على التأشيرات".

وأكدت جريشام أن الإدارة الأمريكية ستقدم دفاعها في المحكمة.

وكان البيت الأبيض قد أصدر الشهر الماضي إعلانًا يقول فيه إن المهاجرين الباحثين عن التأشيرات سيحتاجون للحصول على تأمين صحي حتى لا "يُثقل كاهل" نظام الرعاية الصحية الأمريكي، وتعرضت هذه السياسة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، لانتقادات من المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين قالوا إنها تستهدف المهاجرين ذوي الدخل المنخفض.