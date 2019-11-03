القبض على نحو 200 محتج خلال اشتباكات مع الشرطة في هونج كونج

ألقت شرطة هونج كونج القبض على ما لا يقل عن 200 شخص، حيث أغلق المتظاهرون الذين يسعون للحصول على قدر أكبر من الديمقراطية ومساءلة الشرطة، الطرق، وخربوا منشآت عامة وأضرموا النار في مخارج محطات المترو.

واندلعت المزيد من الاضطرابات اليوم الأحد، عندما اشتبكت الشرطة مع محتجين في مراكز تسوق مليئة بالمتسوقين بعد الظهر. استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل واحتجزت عدة أشخاص. وقالت الشرطة إن واجهات المتاجر تعرضت للتخريب وتعرضت أبواب محطات المترو الدوارة لأضرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وهاجم رجل يتحدث لغة الماندرين الصينية العديد من الأشخاص بسكين في مركز تسوق "سيتي بلازا"، وقضم جزءا من أذن أندرو تشيو عضو مجلس المقاطعة المؤيد للديمقراطية، وفقًا لما ذكرته قناة "آر تي إتش كيه". وذكر التقرير أن الحادث الذي وقع في مركز التسوق انتهى بمزيد من إراقة الدماء حيث قام المارة بلكم منفذ الهجوم وركله ردا على ما فعل.

وأطلقت الشرطة أمس السبت عدة قنابل من الغاز المسيل للدموع وفتحت مدفع مياه على متظاهرين يرتدون ملابس سوداء قاموا ببناء حواجز في شوارع مزدحمة، من بينها طريق سريع، وألقوا أشياء مشتعلة في منطقة وان تشاي.

وأوقفت شركة "إم تي آر" التي تقوم بإدارة شبكةالسكك الحديدية في المدينة، التشغيل في المحطة المركزية الرئيسية بعدما أضرم أشخاص النيران في مخرجين على الأقل لمترو الأنفاق.