تأجيل دعوى الإسماعيلي في أزمة ملعبه 72 ساعة

قضت محكمة قضايا الدولة بتأجيل الدعوى التي تقدم بها النادي الإسماعيلي بشأن إبرام وزارة الشباب والرياضة برتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل ستاد الإسماعيلية دون العودة لمسئولي النادى إلى يوم الخميس المقبل وذلك لسماع رد المدعى عليه "وزارة الشباب والرياضة".

ومن المقرر أن تكون الجلسة بشكل خاص لاسيما أن المحكمة لا تنعقد إلا يوم واحد من كل أسبوع.

وقدمت إدارة الشئون القانونية التى يترأسها محمد الكلية أمين الصندوق، عضو مجلس الإدارة بالتنسيق مع نهاد حجاج محامي النادي ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضو مجلس الإدارة بتقديم كافة المستندات والأدلة التى تثبت أن إستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة للنادي الاسماعيلي عن طريق التبادل بين منشأت كلاً من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الاسماعيلي) وإستاد الاسماعيلي الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 .

وأكدت الإدارة القانونية للاسماعيلى أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل إعادة الحقوق لأصحابها وانهاء هذا الملف بشكل كامل بما يكفل الحفاظ على حقوق النادي.