 عبد المهدي يرأس اجتماعا أمنيا لبحث حماية المتظاهرين في العراق - بوابة الشروق
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عبد المهدي يرأس اجتماعا أمنيا لبحث حماية المتظاهرين في العراق

محتجون عراقيون مناهضون للحكومة في بغداد. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.
محتجون عراقيون مناهضون للحكومة في بغداد. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.
بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 1:07 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 1:07 ص

عقد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مساء أمس السبت، اجتماعا أمنيا لمناقشة حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للحكومة العراقية وزع في ساعة متأخرة من ليل السبت أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد مساء أمس، اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد".

كانت السلطات الأمنية قد شرعت يوم السبت في إغلاق شوارع أبو نواس والحارثية والقادسية بالكتل الأسمنتية لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير.

كما أصدرت قيادة عمليات بغداد قرارا بتقليص ساعات حظر التجوال الليلي في بغداد إلى أربع ساعات فيما تشهد أحياء وأزقة بغداد انتشارا غير مسبوق للقوات الأمنية منذ سنوات.


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