الانتخابات الأمريكية 2020: أكثر من 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبرعاجل منذ قليل، بأن أكثر من 100 مليون أمريكي صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.