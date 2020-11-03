ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأقل من التوقعات خلال سبتمبر الماضي

أظهر تقرير شهري صدر اليوم الاثنين، ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال سبتمبر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 3ر0 في المئة شهريا إلى ما يعادل 414ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنحو 8ر0 في المئة إلى ما يعادل 410ر1 تريليون دولار خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال سبتمبر الماضي بمعدل 1 في المئة، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر1 في المئة خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة الأقل من المتوقع للإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة، في حين زاد الإنفاق على المشروعات الخاصة.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة ارتفع بنسبة 9ر0 في المئة إلى ما يعادل 075ر1 تريليون دولار سنويا خلال سبتمبر الماضي، حيث ارتفع الإنفاق على مشروعات الإسكان بأكثر من التراجع في الإنفاق على المشروعات الخاصة غير السكنية.

في الوقت نفسه أشار تقرير الوزارة إلى تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 7ر1 في المئة إلى ما يعادل 1ر339 مليار دولار سنويا، في ظل التراجع السريع في الإنفاق على مشروعات تشييد الطرق السريعة.