عضو المجلس الاستشاري لترامب: الإعلان عن نتيجة الانتخابات قد يطول إلى سبعة أسابيع

قال عضو الحملة الانتخابية لترامب وعضو المجلس الاستشاري له، جبريال صوما، إن الانتخابات الأمريكية ستكون هادئة، مشيرًا إلى تصويت نحو 92 مليون شخص حتى الآن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن الإعلان عن نتيجة الانتخابات قد يطول إلى سبعة أسابيع، لافتًا إلى أن العملية تتطلب فتح الأظرف وعد الأصوات والتأكد من مطابقة التوقيع على المظروف وورقة التصويت.

وأشار إلى أن عملية انتقال السلطة لن تشهد شغبًا، إلا إذا رفض أحد الأطراف الاعتراف بالنتيجة، منوهًا إلى أن الشغب الذي تشهده الولايات المتحدة، خلال الفترة الحالية، ناتج من الفئات الموالية للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ويتوجه الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بعد حملة انتخابية استثنائية في ظل تفشى جائحة فيروس كورونا «كوفيدــ19».