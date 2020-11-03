إسبانيا تدين هجوم النمسا: سلوك يغذي الكراهية ويقوض الحوار السلمي

أعربت حكومة إسبانيا عن دعمها وتضامنها مع شعب وحكومة النمسا في مواجهة الهجمات الوحشية التي ارتكبت في فيينا الليلة الماضية في 2 نوفمبر الجاري، كما تقدمت بأحر تعازيها لأسر الضحايا، متتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أدنت إسبانيا بشدة أي عمل من أعمال العنف، قائلة إن "هذا النوع من السلوك يغذي الكراهية ويقوض الحوار السلمي داخل مجتمعاتنا؛ لهذا السبب، وفي هذا الوقت الذي يسود فيه الألم الشديد، يجب أن يظل المجتمع الدولي متحدا أكثر من أي وقت مضى في حربه ضد الإرهاب، ويعول بإصرار شديد على التعاون الوثيق في البحث عن السلام".