 المحتجون البلغار ينهون مظاهراتهم الليلية المناهضة للحكومة - بوابة الشروق
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المحتجون البلغار ينهون مظاهراتهم الليلية المناهضة للحكومة

علم بلغاريا
علم بلغاريا
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:42 ص

انتهت الاحتجاجات المسائية اليومية ضد الحكومة البلغارية اليوم الاثنين، بعد ما يقرب من أربعة أشهر.

وبدا الحي الحكومي في صوفيا هادئا بشكل غير عادي مساء اليوم، بعد 116 تجمع ومظاهرة في ليال متتالية.

وقال منظمو الاحتجاج ، الذين أطلق عليه اسم " الثلاثي السام " أو "توكسيك ترايو" ، إنهم سيغيرون استراتيجيتهم وعزوا السبب في ذلك إلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كتب الثلاثي على فيسبوك أن الوقت قد حان لتغيير الاحتجاج واختيار مبادرات المواطنين المستهدفة.

ومنذ التاسع من تموز/يوليو، خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي يتهمونه بالفساد.

وقال المنظمون إن أحد النجاحات الرئيسية لحركة الاحتجاج كان لفت الانتباه الدولي إلى مزاعم الفساد هذه.

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