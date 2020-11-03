تحذيرات في ألمانيا من تزايد العبء على القطاع الصحي بسبب ارتفاع إصابات كورونا

حذر رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا من زيادة العبء على القطاع الصحي في البلاد بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقال كلاوس راينهارد لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "يتعين علينا اليوم سحب مكبح الطوارئ كي تتراجع ديناميكية حدوث حالات العدوى الجديدة... إذا لم نفعل ذلك، سنواجه خطر تزايد العبء على قطاعنا الصحي".



وأضاف راينهارد أن ما يعد مثيرا للقلق بشكل خاص هو تزايد عدد المصابين بكورونا في وحدات الرعاية المركزة، لافتا إلى أن العدد تزايد خلال الأسبوعين الماضيين بنحو ثلاثة أمثال، وأشار إلى أن عدد المصابين من كبار السن ازداد مجددا.



وقال أيضا: "سيكون لدينا بذلك مجددا عدد أكبر من مسارات (المرض) الأكثر خطورة وعدد أكبر من حالات الوفاة".



وتابع رئيس غرفة الأطباء بالقول إن هناك نقصا في عدد الأفراد الذي يكفي كي يتم الإشراف بشكل شامل على جميع أسرة العناية المركزة المجانية، لافتا إلى أنه في حالة الطوارئ، سيكون من الضروري استقدام أفراد من قطاعات أخرى بالمستشفيات، ولكنه قال أيضا: "لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".



وأضاف راينهارت أنه في خلال أربعة أسابيع تقريبا سيتم معرفة إذا ما كان يجب اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء، وقال: "في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بإبقاء الوباء تحت السيطرة. ولهذا الغرض تعد الإجراءات التي تم اتخاذها مناسبة وصائبة".