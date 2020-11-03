أدى انتشار كثيف لحشرات غير معلومة بمنطقة شرق الأقصر، اليوم الثلاثاء، في إحداث رعب للسكان، وانتقل فريق من الطب البيطري للتعامل مع الحشرات إلا أنه لن يستطع القضاء عليها بالطرق التقليدية.

وقال الدكتور عاطف أحمد، وكيل الطب البيطري بالأقصر، إن أهالي منطقة شارع هنري المتفرع من منطقة مصطفى كامل شرق الأقصر، أبلغوا بوجود حشرات كثيفة، وغريبة في الشوارع بشكل مفاجئ دون أسباب، ما تسبب في حالة من الهلع بين سكان الشارع، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وأضاف أحمد أن مجموعة أمنية مدعومة بفريق من الطب البيطري، انتقلت على الفور، ولاحظوا وجود حشرات تشبه «القراد»، منتشرة بغزارة في الشارع محل البلاغ، وخلال محاولة التعامل معها بالمبيدات لم تفلح أي طريقة للقضاء عليها.

وتابع «الغريب وجود الحشرات بشكل كثيف، وأن هذا نوع غير متعارف عليه، ويتواجد في منطقة تجاور الكباش، ما سبب شكوك في توافد الحشرات من مكان أثري، وأنه بعد فشل القضاء عليها بالمبيدات العادية، من المقرر تحضير مُركب أكثر تطورًا، للقضاء على الانتشار الكثيف لتلك الحشرة، كما سيتم فحصها لمعرفة فصيلتها».