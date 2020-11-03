الصين تدين الهجوم على جامعة كابول: ندعم الحكومة الأفغانية في مكافحة الإرهاب

أدانت الصين بشدة، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في أفغانستان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة 22 آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الهجوم الإرهابي هو الثاني من نوعه ضد مؤسسة تعليمية في كابول خلال 10 أيام، وإن الصين تشعر بالصدمة وتدين بشدة هذا العمل الإرهابي.

وأضاف بين "تعرب الصين عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا ومواساتها للمصابين. إن الصين عارضت دائما بحزم أي شكل من أشكال الهجمات الإرهابية، وتدعم بقوة الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في أفغانستان في أقرب وقت ممكن".

وأشار بين إلى أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية بين الصينيين في أفغانستان جراء هذا الهجوم الإرهابي.