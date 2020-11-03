الإمارات تسجل ألفا و8 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 136 ألفا و149 حالة.

وأشارت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء- إلى وفاة 6 مصابين جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات في الدولة 503 حالات، وشفاء 1.466 حالة جديدة بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 133 ألفا و133 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 96 ألفا و994 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما أدي إلى اكتشاف الحالات المذكورة.