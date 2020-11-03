ترشيح كبير خبراء فيروس كورونا في نيوزيلندا لجائزة أفضل شخصية تلفزيونية

تم ترشيح الرجل المكلف بقيادة الاستجابة لفيروس كورونا في نيوزيلندا لجائزة غير متوقعة، وهي جائزة أفضل شخصية تلفزيونية لهذا العام.

وضمت جوائز التلفزيون النيوزيلندي اسم المدير العام للصحة آشلي بلومفيلد، حسبما أعلن التلفزيون اليوم الثلاثاء.

وكان الطبيب بلومفيلد قد اعتاد على تقديم تحديثات متلفزة ظهر كل يوم بشأن كوفيد 19 أثناء موجة تفشي الفيروس، ، مما أكسبه عددا كبيرا من المعجبين بأسلوبه الهادئ .

وبسؤاله عما إذا كان يرغب في أن يكون نجما تلفزيونيا، قال بلومفيلد إنه "يشعر بالتواضع الشديد"، مضيفا: "هذا شيء لم أحلم به في طفولتي أو بعد الرشد".