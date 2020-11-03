بدأ فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في كل من ولاية فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأدلى أكثر من 100 مليون أمريكى بأصواتهم فى جميع أنحاء البلاد وفقًا لمسح لمسئولي الانتخابات أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتمثل هذه الأصوات أكثر من 47% من الناخبين المسجلين على مستوى الدولة، وقد شهدت 21 ولاية وواشنطن العاصمة بالفعل أكثر من نصف ناخبيها المسجلين يدلون بأصواتهم.

وأشارت التقارير إلى ارتفاع التصويت قبل الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وتجاوزت ست ولايات على الأقل هم تكساس، وهاواي، ونيفادا، وواشنطن، وأريزونا، ومونتانا، إجمالي نسبة المشاركة بهم خلال الانتخابات لعام 2016، وفي سبع ولايات إضافية، يمثل التصويت السابق للانتخابات 90% على الأقل من إجمالي أصواتهم لعام 2016 - نورث كارولينا وأوريجون وكولورادو ونيو مكسيكو وجورجيا وفلوريدا وتينيسي.