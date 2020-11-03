 مصر تدين الحادث الإرهابي بالنمسا.. وتؤكد رفض كافة أشكال العنف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين الحادث الإرهابي بالنمسا.. وتؤكد رفض كافة أشكال العنف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:23 ص

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

كما تقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، معربة عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.

وجدّدت رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.

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