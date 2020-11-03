الصحة الكويتية: 3 حالات وفاة و787 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و787 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 789 حالة، وعدد المصابين إلى 128 ألفا و80 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 110 حالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6737 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 933 ألفا و626 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة، و759 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).